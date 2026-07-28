Представители Wildberries встретились с бизнесменами Кыргызстана. Что обсуждали

Wildberries в Кыргызстане провел рабочую встречу с Минэкономики и представителями кыргызских ассоциаций швейников, легкой промышленности и селлеров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

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В ходе встречи стороны обсудили вопрос выплат компенсаций за поврежденный товар на складах в России, вопросы логистики, поддержки продавцов и дальнейшего развития электронной коммерции в Кыргызстане.

Представители компании отметили, что рынок Кыргызстана является одним из приоритетных и Wildberries продолжает работу в стране. Все процессы функционируют в рабочем режиме.

В настоящее время особое внимание в компании уделяется восстановлению логистических процессов для Кыргызстана, оценке складских остатков и подготовке решений для продавцов, столкнувшихся с последствиями событий на складах.

Минэкономики КР отметили , что также прорабатывает дополнительные меры государственной поддержки отечественных предпринимателей, в том числе швейной отрасли, направленных на снижение финансовой нагрузки, сохранение производственного потенциала, рабочих мест и экспортной активности.

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Одной из ключевых тем встречи стала поддержка продавцов, чьи товары пострадали в результате атаки на склады. Для оперативной работы с такими обращениями компания совместно с представителями ассоциаций создала координационный штаб. Его задача — разъяснительная работа и поддержка, адресное взаимодействие с пострадавшими продавцами, сопровождение вопросов по компенсациям, выплатам, вывозу уцелевшего товара и другим возникающим вопросам.

Представители компании сообщили, что уже начались первые частичные выплаты пострадавшим продавцам. После завершения оценки ущерба будет представлен механизм расчета компенсаций и порядок дальнейших действий.

По итогам встречи принято решение продолжить регулярный диалог между Wildberries, ассоциациями продавцов и предпринимательским сообществом. Компания будет информировать партнеров о ходе реализации решений и дальнейших шагах.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.