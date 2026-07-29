Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля

Фото из интернета. После вчерашнего синхронного роста все основные валюты, кроме доллара, также все вместе и подешевели

После кратковременного роста днем ранее евро, российский рубль, казахский тенге и китайский юань ушли в минус. На этом фоне позицию удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 99,4525 сома (снижение на 0,25 процента). Валюта прервала попытку роста и вновь устремилась вниз, отдаляясь от отметки 100 сомов.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,18 сома, продажа — 100,18 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1193 сома (снижение на 0,29 процента). Валюта не удержалась выше уровня 1,12 сома и отступила после вчерашнего укрепления.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,027 сома, продажа — 1,127 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 29 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке Выплата в сомах Изменение за сутки Изменение за месяц Изменение с начала 2026 года 30 000 рублей 33 579 сомов -99 сомов -1 671 сом +2 583 сома 50 000 рублей 55 965 сомов -165 сомов -2 785 сомов +4 305 сомов 100 000 рублей 111 930 сомов -330 сомов -5 570 сомов +8 610 сомов

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1836 сома (снижение на 0,86 процента). Заметно подешевел, показав наибольшее падение среди основных валют.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1715 сома, продажа — 0,1936 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,9218 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта показала минимальную отрицательную динамику, но фактически сохранила вчерашние показатели.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.

Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 29 июля