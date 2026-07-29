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Экономика

Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля

Фото из интернета. После вчерашнего синхронного роста все основные валюты, кроме доллара, также все вместе и подешевели

После кратковременного роста днем ранее евро, российский рубль, казахский тенге и китайский юань ушли в минус. На этом фоне позицию удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,4525 сома (снижение на 0,25 процента). Валюта прервала попытку роста и вновь устремилась вниз, отдаляясь от отметки 100 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,18 сома, продажа — 100,18 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1193 сома (снижение на 0,29 процента). Валюта не удержалась выше уровня 1,12 сома и отступила после вчерашнего укрепления.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,027 сома, продажа — 1,127 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 29 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

33 579 сомов

-99 сомов

-1 671 сом

+2 583 сома

50 000 рублей

55 965 сомов

-165 сомов

-2 785 сомов

+4 305 сомов

100 000 рублей

111 930 сомов

-330 сомов

-5 570 сомов

+8 610 сомов

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1836 сома (снижение на 0,86 процента). Заметно подешевел, показав наибольшее падение среди основных валют.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1715 сома, продажа — 0,1936 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9218 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта показала минимальную отрицательную динамику, но фактически сохранила вчерашние показатели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 29 июля

  • Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383324/
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