Горнодобывающая отрасль Кыргызстана принесла бюджету 46,5 миллиарда сомов. Об этом заявили на коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по итогам первого полугодия 2026 года.
По итогам января — июня предприятия горнодобывающей отрасли уплатили в бюджет налогов и платежей на 46 миллиардов 500 миллионов сомов. Для сравнения, в 2025-м показатель составлял 28 миллиардов 300 миллионов сомов. Рост составил 18 миллиардов 200 миллионов сомов.
Заметных результатов ведомство достигло в администрировании сборов за удержание лицензий (СУЛ):
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Исполнение плана: на 30 июня 2026 года поступления по СУЛ достигли 461 миллиона 100 тысяч сомов.
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Перевыполнение: годовой план, утвержденный на уровне 375 миллионов сомов, перевыполнен на 22,85 процента.
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Сверхплановые доходы: сумма превышения утвержденного годового плана составила 85 миллионов 700 тысяч сомов.