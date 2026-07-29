В Кыргызстане выросли зарплаты во всех сферах: где платят больше всего

В январе–мае 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех видах экономической деятельности.

По данным Нацстаткома, средняя зарплата по сферам в Кыргызстане в январе–мае 2026 года составила (в сомах):

финансовое посредничество и страхование — 98 тысяч 435;

добыча полезных ископаемых — 92 тысячи 438;

информация и связь — 84 тысячи 821;

государственное управление и оборона — 70 тысяч 67;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 66 тысяч 985;

обрабатывающая промышленность — 67 тысяч 811;

электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха — 66 тысяч 272;

транспорт и хранение грузов — 64 тысячи 816;

строительство — 62 тысячи 92;

торговля и ремонт автомобилей — 55 тысяч 507;

операции с недвижимостью — 50 тысяч 721;

административная и вспомогательная деятельность — 48 тысяч 915;

водоснабжение, очистка отходов и вторичное сырье — 42 тысячи 873;

здравоохранение и социальное обслуживание — 37 тысяч 520;

гостиницы и рестораны — 37 тысяч 455;

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — 37 тысяч 290;

образование — 35 тысяч 322;

искусство, развлечения и отдых — 34 тысячи 187;

прочая обслуживающая деятельность — 29 тысяч 889.

Напомним, в Кыргызстане на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы составила 91,9 миллиона сомов, увеличившись за год на 18,2 процента.

При этом, по данным Нацстаткома, среднемесячная зарплата в январе–мае 2026 года составила 51,9 тысяч сомов. Это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года. С учетом инфляции реальный рост составил 13,1 процента.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Бишкеке — 64,3 тысячи сомов, Иссык-Кульской области — 57 тысяч сомов и Таласской области — 49,4 тысячи сомов.

Самые низкие показатели отмечены в Ошской области — 34,7 тысячи сомов, Баткенской области — 38,5 тысячи сомов и Чуйской области — 40,9 тысячи сомов.

Во всех регионах за год зафиксирован рост доходов. Наибольший прирост зарплат отмечен в Ошской области (+32,4 процента), Джалал-Абадской (+28 процентов) и Баткенской (+27,3 процента).