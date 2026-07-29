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Экономика

В Кыргызстане утвердили порядок использования национального знака «халал»

В Кыргызстане утвердили временный порядок использования национального знака соответствия стандартам для халал-продукции. Соответствующий приказ подписан в соответствии с Законом «О халал-индустрии в Кыргызской Республике» и документами, регулирующими деятельность Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции.

Документом утверждены:

  • временное положение о порядке использования национального знака «халал»;
  • образец сертификата на использование знака;
  • описание самого национального знака соответствия стандартам.

Согласно документу, производители и поставщики услуг смогут использовать национальный знак только после подтверждения соответствия установленным халал-стандартам и получения соответствующего сертификата. Знак будет служить подтверждением того, что продукция или услуги прошли необходимую проверку и соответствуют требованиям халал-индустрии.

В утвержденном порядке также определены правила выдачи сертификата, требования к использованию национального знака и его описание. Использование знака без соответствующего разрешения или с нарушением установленных требований не допускается.

Центру по развитию халал-индустрии поручено обеспечить официальное опубликование приказа, направить его в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов, а также организовать регистрацию национального знака в Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций.

Кроме того, ведомство должно организовать работу по исполнению новых требований. Приказ вступит в силу через семь рабочих дней после официального опубликования.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383458/
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