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Экономика

Евро и юань подорожали, рубль заметно подешевел: курс валют на 30 июля

Фото из интернета. Российский рубль за сутки потерял более одного процента стоимости

Евро и китайский юань начали расти, а российский рубль и казахстанский тенге продолжили падение. Доллар США сохранил фиксированный показатель. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,658 сома (рост на 0,21 процента). Компенсировал вчерашний откат и вновь устремился к рубежу в 100 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,62 сома, продажа — 100,61 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1075 сома (снижение на 1,05 процента). Валюта ускорила падение, опустившись ниже 1,11 сома и показав наихудшую динамику за сутки. Обновил июльский минимум. Столь слабым рубль не был с апреля 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,119 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 30 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

33 225 сомов

-3 54 сомов

-2 025 сомов

+2 230 сомов

50 000 рублей

55 375 сомов

-5 90 сомов

-3 375 сомов

+3 715 сомов

100 000 рублей

110 750 сомов

-1 180 сомов

-6 750 сомов

+7 430 сомов

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1833 сома (снижение на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1633 сома, продажа — 0,1944 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9247 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,14 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 30 июля

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383478/
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