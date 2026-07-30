В Кыргызстане насчитывается более 825 тысяч субъектов бизнеса

На 1 июля 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 825,8 тысячи действующих хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц). По сравнению с прошлым годом их общее число увеличилось на 2,1 процента, говорится в данных Национального статистического комитета.
В структуре преобладают индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 50,6 и 43 процента.
Доля зарегистрированных юридических лиц составляет 5,5 процента, или 45,6 тысячи единиц, причем подавляющее большинство среди них (85,2 процента) относится к малым предприятиям. Абсолютное большинство субъектов (98,5 процента) работают в рамках частной формы собственности.
Распределение по регионам
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Ошская область: 192,4 тысячи (23,3 процента от общего числа).
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Джалал-Абадская область: 140 тысяч (17 процентов).
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Чуйская область: 123,1 тысячи (14,9 процентов).
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Бишкек: 83,3 тысячи (10,1 процента).
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Баткенская область: 77 тысяч (9,3 процента).
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Иссык-Кульская область: 70,6 тысячи (8,5 процентов).
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Нарынская область: 60,3 тысячи (7,3 процента).
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Таласская область: 42,5 тысячи (5,1 процента).
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Ош: 36,6 тысячи (4,4 процента).
Наиболее высокие темпы роста числа субъектов зафиксировали в городах Оше (15,8 процента) и Бишкеке (10 процентов).
Бизнес по отраслям
В разрезе видов экономической деятельности структура распределения выглядит следующим образом:
- сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство: 476,6 тысячи субъектов (57,7 процента);
- оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов: 167 тысяч субъектов (20,2 процента);
- прочая обслуживающая деятельность: 21 тысяча (2,5 процента);
- обрабатывающие производства: 19,7 тысячи (2,4 процента);
- профессиональная, научная и техническая деятельность: 19 тысяч субъектов (2,3 процента).