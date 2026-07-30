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Экономика

Легальный заработок: 10 тысяч 785 кыргызстанцев уехали работать в 27 стран

При содействии 144 частных агентств занятости, обладающих официальным разрешением, с начала года за границей нашли работу 10 тысяч 785 кыргызстанцев, из которых 5 тысяч 484 — женщины.Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

География организованного выезда охватила 27 стран мира. Основным направлением стала Турция, куда на работу уехали 4 тысячи 476 человек. В число наиболее востребованных государств также вошли Великобритания, Болгария и Германия.

С начала года специалисты провели четыре заседания межведомственной комиссии и рассмотрели 83 заявления от предпринимателей на получение и продление разрешений на работу по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом. В результате выдали 65 разрешительных документов на работу, благодаря чему республиканский бюджет получил 260 тысяч сомов дохода.

Ведомство призывает граждан обращаться исключительно в аккредитованные компании для обеспечения безопасности и защиты трудовых прав за рубежом.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383542/
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