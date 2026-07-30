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Экономика

АБР выделит «Элдик Банку» $1 миллион на развитие климатического финансирования

Министерство финансов Кыргызстана и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении технической помощи ОАО «Элдик Банк» на 1 миллион долларов. Средства направят на развитие механизмов финансирования проектов по адаптации к изменению климата.

Документ подписан сегодня в рамках сотрудничества Минфина и АБР.

По данным Минфина, выделенные средства будут использованы для создания в «Элдик Банке» механизма финансирования климатических проектов, совершенствования системы оценки климатических рисков, а также разработки новых финансовых продуктов для поддержки устойчивого развития.

Проект реализуется в рамках пилотной программы Климатических инвестиционных фондов по повышению климатической устойчивости. Ожидается, что его реализация позволит расширить доступ к финансированию для фермеров, предпринимателей и сельскохозяйственных предприятий, внедряющих инициативы по адаптации к изменению климата.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено поддержке предприятий, которыми руководят женщины.

В Министерстве финансов отметили, что реализация инициативы будет способствовать развитию устойчивого финансирования, а также повышению готовности финансового и аграрного секторов КР к последствиям изменения климата.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383577/
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