Евро перешагнул рубеж в 100 сомов, рубль обновил минимум: курс валют на 31 июля

Евро вновь преодолел отметку в 100 сомов. Уверенный подъем также показали казахский тенге и китайский юань. Подешевел только российский рубль, обновив месячный минимум. Доллар сохранил полную стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,1215 сома (рост на 0,47 процента). Заметно укрепился. Валюта прервала снижение и отыграла потери, преодолев отметку в 100 сомов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,14 сома, продажа — 101,12 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0975 сома (снижение на 0,9 процента). Обновление июльского минимума. Валюта ускорила спад, опустившись ниже 1,1 сома. Столь низкая стоимость рубля фиксировалась в начале апреля 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,02 сома, продажа — 1,117 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 31 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
32 925 сомов
|
-300 сомов
|
-2 325 сомов
|
+1 930 сомов
|
50 000 рублей
|
54 875 сомов
|
-500 сомов
|
-3 875 сомов
|
+3 215 сомов
|
100 000 рублей
|
109 750 сомов
|
-1 000 сомов
|
-7 750 сомов
|
+6 430 сомов
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1843 сома (рост на 0,55 процента). Возобновил рост. Отыграл вчерашний откат и показал наилучшую динамику дня.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1675 сома, продажа — 0,1942 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9422 сома (рост на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,48 сома, продажа — 13,17 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.