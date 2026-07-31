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Экономика

Евро перешагнул рубеж в 100 сомов, рубль обновил минимум: курс валют на 31 июля

Фото из интернета. Казахстанский тенге всю неделю то резко дешевеет, то вновь начинает дорожать

Евро вновь преодолел отметку в 100 сомов. Уверенный подъем также показали казахский тенге и китайский юань. Подешевел только российский рубль, обновив месячный минимум. Доллар сохранил полную стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,1215 сома (рост на 0,47 процента). Заметно укрепился. Валюта прервала снижение и отыграла потери, преодолев отметку в 100 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,14 сома, продажа — 101,12 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0975 сома (снижение на 0,9 процента). Обновление июльского минимума. Валюта ускорила спад, опустившись ниже 1,1 сома. Столь низкая стоимость рубля фиксировалась в начале апреля 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,02 сома, продажа — 1,117 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 31 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

32 925 сомов

-300 сомов

-2 325 сомов

+1 930 сомов

50 000 рублей

54 875 сомов

-500 сомов

-3 875 сомов

+3 215 сомов

100 000 рублей

109 750 сомов

-1 000 сомов

-7 750 сомов

+6 430 сомов

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1843 сома (рост на 0,55 процента). Возобновил рост. Отыграл вчерашний откат и показал наилучшую динамику дня.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1675 сома, продажа — 0,1942 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9422 сома (рост на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,48 сома, продажа — 13,17 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 31 июля

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383623/
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