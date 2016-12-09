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«РусГидро» может подать в суд на Кыргызстан из-за Верхненарынского каскада ГЭС

9/12/16 09:10, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«РусГидро» может подать в международный арбитраж на Кыргызстан из-за Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на главу компании Николая Шульгинова.

 


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«Работаем над этой темой на всех уровнях, через министерство энергетики и по другим каналам. Если не удастся вернуть средства, будем судиться, в том числе с привлечением международного арбитража. То есть будем судиться с государством Кыргызстан», - отметил Шульгинов.

 

Речь о возмещении $35-36 миллионов, уже потраченных на проект.

 

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в январе подписал закон о денонсации соглашений с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и ГЭС «Камбар-Ата-1».

 

На Кыргызстан регулярно подают в международные арбитражные суды. Разбирательства последних лет были в пользу КР. 

URL: http://www.24.kg/ekonomika/41249/

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