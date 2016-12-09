Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон

В Кыргызстане чиновники красиво говорят о поддержке бизнеса и туризма, а в реальности не только не помогают, но и всячески вставляют отрасли палки в колеса.

Население – наше, проблемы - ваши

Примерно такой позиции придерживаются власти в многолетнем конфликте горнолыжной базы «ЗИЛ» с жителями сел Таш-Башат и Уч-Эмчек. Чего только не пережили база и ее руководство. Дело и до рукоприкладства доходило. В 2015 году перед самым началом сезона, например, местные спилили опоры ЛЭП, оставив базу без электричества.

Каждый раз проблема решалась после вмешательства властей. Но таким ли действенным оно было? В этом году работу базы снова блокировали. Владельцам вместо открытия сезона вновь пришлось разбираться с местными. В итоге компромисс вроде нашли. Но уже на следующий день все началось по новой.



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«Мы решили, что теперь будем давать по 30 скипассов не бесплатно, а со скидкой в 50 процентов. Мы убрали все установленные контейнеры. Местные жители с этим не согласны. Но ни в одном документе не прописана наша обязанность давать им бесплатные скипассы или разрешать устанавливать контейнеры на автомобильной стоянке», - рассказал ИА «24.kg» директор базы Акбар Рыскулов.

Сейчас «ЗИЛ» закрыт из-за теплой погоды. Открыться он должен, как только станет холоднее и пойдет снег. Но сможет ли, ведь жители пообещали перекрыть дорогу к базе?

Главное в туризме – больше шлагбаумов

Остальные горнолыжные базы в конфликтах с населением не замечены. По крайней мере, их владельцы предпочитают договариваться с населением, не привлекая внимания общественности. Да и говорить о проблемах бизнесмены не любят.

Но проблемы есть. Даже самая известная в стране и СНГ база «Каракол» ощущает на себе все прелести государственной поддержки предпринимателей. Нет, базу никто не трогает, но от желающих кататься бесплатно отбиваются регулярно.

Проблема в том, что «Каракол» находится на территории природного заповедника, въезд туда платный. Вроде все законно. Если бы не уникальный прайс-лист на проезд в заповедник.

Согласно прейскуранту природного парка «Каракол», въезд на его территорию гражданам Кыргызстана и СНГ обойдется в 50 сомов. А вот иностранным туристам из дальнего зарубежья придется заплатить в пять раз больше. Прейскурант действует как зимой, так и летом.

Этим летом туристам из Израиля пришлось только за въезд в природный парк отдать 3,6 тысячи сомов.

Непонятно, куда идут эти деньги. По логике, плата за въезд должна тратиться на содержание природного парка. Но то ли мы плохо смотрели, то ли чиновники содержат не так, но только работы их не видно. В парке даже дороги нормальной нет, чего говорить о других благах цивилизации.

Возмущает и еще одна статья прейскуранта – цены за вырубку леса. Как так – законно рубить деревья в природном парке?

Иностранцам здесь не рады

Еще больше подкузьмили горнолыжным базам в преддверии сезона депутаты парламента. Народные избранники приняли новую редакцию закона о внешней миграции и ввели обязательную для иностранцев регистрацию в течение 5 дней после въезда в Кыргызстан.

Документ вызвал бурю негодования у общественности. Власти даже обещали его отменить, но именно обещали, так ничего и не сделав. Приезжающие в Кыргызстан покататься на лыжах и сноубордах иностранцы вынуждены тратить время не на отдых, а на походы за регистрацией.

Последний скандал разгорелся в Караколе с семьей из Казахстана. Они не могли зарегистрироваться из-за того, что въехали в КР по ID-паспорту, в который не ставится печать о пересечении границы. Это и стало для чиновников основанием, чтобы погонять туристов по инстанциям и испортить отдых.

Достоянием общественности случай стал благодаря известному повару Данияру Деркембаеву. Дело дошло до полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Аската Акибаева. И только тогда дело сдвинулось с мертвой точки.

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Чиновники поспешили оправдаться, что случай частный. Но комментарии представителей горнолыжной базы «Каракол» говорят об обратном.

«Закон косит под корень все усилия туристических компаний, гостевых домов и всех, кто хоть как-то связан с туризмом. Но мы законопослушные, поэтому исполняем все прихоти депутатов. Гостям, которые проживают у нас в гостинице на горнолыжной базе, мы делаем регистрацию. Да, наш сотрудник пропадает в кабинетах целыми днями и заполняет кипы бумаг и бланков на каждого отдыхающего», - прокомментировали представители базы.

Отдадим туристов соседям

Скорее всего, туристы предпочтут посетить соседние страны, которые более любезны к приезжающим. Например, накануне появилось сообщение, что Узбекистан отменит с 1 апреля 2017 года визы для граждан 27 стран. Новый президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о стимулировании развития туризма в стране.

Кроме отмены виз, чиновникам Узбекистана поручили разработать документы, чтобы в 2018 году ввести электронные туристические визы сроком на 30 дней.

А Кыргызстан пока не может отучить население ссориться с горнолыжными базами и заниматься цивилизованным приемом гостей. При этом продолжают появляться различные законодательные препоны, которые заставляют туристов ехать на отдых к нашим соседям.