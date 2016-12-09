Кыргызстан требует от «РусГидро» не комментировать ситуацию с Верхненарынским каскадом

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Национальный энергохолдинг требует от «Русгидро» воздержаться от комментариев по Верхненарынскому каскаду. Об этом говорится в обращении ведомства, распространенном сегодня.
Отмечается, что ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» с недоумением восприняла заявление руководства ПАО «РусГидро» о возможном обращении в международный арбитраж для судебного взыскания средств, затраченных российской стороной на строительство Верхненарынского каскада ГЭС.
«Все это время Национальный энергохолдинг настаивает на необходимости проведения независимого международного аудита. Это нужно для точного определения затрат российской стороны. Но российская сторона отказывается проводить аудит. Причины и мотивы отказа остаются неясными и нелогичными», - комментируют в холдинге.
Сообщается, что только после подтверждения окончательных результатов независимого международного аудита кыргызская сторона готова рассмотреть вопрос выполнения своих обязательств в части компенсации затрат российской стороны.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/41298/