Минэкономики прячет от общественности новый Налоговый кодекс

Министерство экономики Кыргызстана прячет от общественности новый Налоговый кодекс. К такому выводу пришел Общественный совет при ведомстве.

Его представители официально обратились к премьер-министру и министру экономики. Активисты требуют провести общественные слушания по предлагаемым поправкам в Налоговый кодекс.

Министерство экономики опубликовало новую редакцию Налогового кодекса 6 декабря на сайтах министерства и правительства для обсуждения.

Название проекта по изменению Налогового кодекса содержит в себе перечень ряда законодательных актов. В итоге не совсем понятно, что изменения предлагают внести именно в кодекс.

В пакете, размещенном на сайтах министерства и правительства, нет сравнительной таблицы. Из-за этого не совсем понятно, что изменилось в кодексе.

Также в проекте отсутствуют:

перечень лиц и организаций, участвовавших в разработке, а также с которыми проект предварительно согласовали;

финансово-экономические расчеты, заключения экспертиз;

статистические данные;

информация о мониторинге и оценке законодательства в той сфере общественных отношений, которую будет регулировать разработанный проект;

прогноз возможных социальных, экономических, правовых и иных последствий действия подготовленного нормативного правового акта;

анализ регулятивного воздействия.

«На встрече в Министерстве экономики 7 декабря заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев заявил, что при разработке проекта учли все предложения бизнес-ассоциаций. Для этого провели около 12 встреч. В представленном на общественное обсуждение проекте нет данных, какие это ассоциации», - сообщают в Общественном совете.

ОС считает необходимым составить график общественных слушаний проекта новой редакции Налогового кодекса. При этом рекомендуется обсуждать его не один месяц, а дольше, поскольку столь объемный документ надо изучить детально.