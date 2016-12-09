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Минэкономики прячет от общественности новый Налоговый кодекс

9/12/16 18:29, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Министерство экономики Кыргызстана прячет от общественности новый Налоговый кодекс. К такому выводу пришел Общественный совет при ведомстве.

 

Его представители официально обратились к премьер-министру и министру экономики. Активисты требуют провести общественные слушания по предлагаемым поправкам в Налоговый кодекс.

 

Министерство экономики опубликовало новую редакцию Налогового кодекса 6 декабря на сайтах министерства и правительства для обсуждения.

 

  • Название проекта по изменению Налогового кодекса содержит в себе перечень ряда законодательных актов. В итоге не совсем понятно, что изменения предлагают внести именно в кодекс.

В пакете, размещенном на сайтах министерства и правительства, нет сравнительной таблицы. Из-за этого не совсем понятно, что изменилось в кодексе.

 

Также в проекте отсутствуют:

 

  • перечень лиц и организаций, участвовавших в разработке, а также с которыми проект предварительно согласовали;
  • финансово-экономические расчеты, заключения экспертиз;
  • статистические данные;
  • информация о мониторинге и оценке законодательства в той сфере общественных отношений, которую будет регулировать разработанный проект;
  • прогноз возможных социальных, экономических, правовых и иных последствий действия подготовленного нормативного правового акта;
  • анализ регулятивного воздействия.

«На встрече в Министерстве экономики 7 декабря заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев заявил, что при разработке проекта учли все предложения бизнес-ассоциаций. Для этого провели около 12 встреч. В представленном на общественное обсуждение проекте нет данных, какие это ассоциации», - сообщают в Общественном совете.

 

ОС считает необходимым составить график общественных слушаний проекта новой редакции Налогового кодекса. При этом рекомендуется обсуждать его не один месяц, а дольше, поскольку столь объемный документ надо изучить детально.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/41299/

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