Азат Базаркулов: Омурбек Текебаев не имеет никакого отношения к MegaCom

Глава MegaCom Азат Базаркулов готов поклясться на Коране и Библии, что не имеет отношения к Омурбеку Текебаеву. Об этом он заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.

Он опроверг слухи о том, что три депутата от «Ата Мекена» имеют отношение к руководству ЗАО «Альфа Телеком».

«Альфа Телеком» принадлежит государству. Ста процентами его акций владеет Фонд по управлению государственным имуществом. У меня нет никаких связей с «Ата Мекеном» и его лидером Омурбеком Текебаевым. У меня нет родственников, которые были бы выходцами из одного с ним села», - отметил Азат Базаркулов.

Также он подчеркнул, что передряги и постоянные скандалы вокруг «Альфа Телеком» отрицательно сказываются на компании. В том числе это влияет и на нежелание инвестора покупать проблемный актив.



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«Сейчас в мире в сфере телефонной голосовой связи кризис. В таких условиях тяжело привлечь инвестора. Поэтому скандалы вокруг компании дают о себе знать. И на коллектив это тоже действует. Но я всегда говорю сотрудникам, чтобы они не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Нам платят зарплату за то, что мы приносим государству доход своей работой», - заключил Азат Базаркулов.

Также он рассказал, что сейчас в MegaCom идет третья волна оптимизации. Компания сокращает неприоритетные расходы, увольняет сотрудников из дублирующих друг друга подразделений. В руководстве отмечают, что к грядущей продаже компании это отношения не имеет. Это связано с кризисом.