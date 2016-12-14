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Эксперт Умбеталиев назвал имена главных коррупционеров энергоотрасли Кыргызстана

14/12/16 14:12, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Чиновники от энергетики – главные коррупционеры в отрасли. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» эксперт Расул Умбеталиев.

 

По его словам, это Аскаралы Кайбалиев – заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» по экономическим вопросам.

 

«Он принимает окончательное решение по выводам конкурсной комиссии в части покупки угля. Ранее его осудили за нецелевое использование средств. Несмотря на это, он так и остался на посту», - рассказал Расул Умбеталиев.

 

По его словам, Айбек Калиев – глава энергохолдинга – «чистил обувь Алексею Ширшову».

 

«В этом году он продал электроэнергию казахам по 7 тыйынов за киловатт. Эти люди были причастны к коррупции», - сказал Расул Умбеталиев.

 

Он добавил, что чиновники высокого ранга заинтересованы в процветании коррупции. Они получают большие вознаграждения.

 

«Для уменьшения коррупции необходимо проводить профилактические работы. В частности, разработать стандарт угля и его четкие параметры», - считает Расул Умбеталиев.  

URL: http://www.24.kg/ekonomika/41606/

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