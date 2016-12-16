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Минэкономики: Запрет на вывоз руды из Кыргызстана приведет к остановке работ на месторождении

16/12/16 11:12, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Запрет на вывоз руды из Кыргызстана приведет к остановке работ на месторождении», - заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

 

В Кыргызстане нет производства, позволяющего перерабатывать золотосодержащий концентрат. Поэтому сырье вывозится в другие страны. Однако в ближайшее время такой завод может появиться.

 

В 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан, Перевальное выиграла совместная кыргызско-турецкая компания «Эти Бакыр Терексай». По проекту там предусмотрено строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). После ее возведения в Кыргызстане можно будет перерабатывать золотосодержащую руду и концентрат.

 

 

При этом Министерство экономики предлагает свой вариант борьбы с массовым вывозом руды из страны. Сделать это можно с помощью экспортной пошлины, которую в кабмине предлагают ввести.

 

Пошлиной будет облагаться вывоз руд и концентрата, содержащих драгметаллы. В случае экспорта сырья на давальческой основе и при условии ввоза обратно и продажи в Кыргызстане экспортную пошлину начислять не будут.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/41716/

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