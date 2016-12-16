Минэкономики: Запрет на вывоз руды из Кыргызстана приведет к остановке работ на месторождении

«Запрет на вывоз руды из Кыргызстана приведет к остановке работ на месторождении», - заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

В Кыргызстане нет производства, позволяющего перерабатывать золотосодержащий концентрат. Поэтому сырье вывозится в другие страны. Однако в ближайшее время такой завод может появиться.

В 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан, Перевальное выиграла совместная кыргызско-турецкая компания «Эти Бакыр Терексай». По проекту там предусмотрено строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). После ее возведения в Кыргызстане можно будет перерабатывать золотосодержащую руду и концентрат.

При этом Министерство экономики предлагает свой вариант борьбы с массовым вывозом руды из страны. Сделать это можно с помощью экспортной пошлины, которую в кабмине предлагают ввести.

Пошлиной будет облагаться вывоз руд и концентрата, содержащих драгметаллы. В случае экспорта сырья на давальческой основе и при условии ввоза обратно и продажи в Кыргызстане экспортную пошлину начислять не будут.