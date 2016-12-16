В Кыргызстане китайцы за $285 миллионов построили завод, который надо перестраивать

Почему завод компании «Алтынкен» по переработке руды на месторождении Талды-Булак Левобережный, построенный за $285 миллионов, не работает? Вопросом задался сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» депутат Айтмамат Назаров.

По его словам, изначально завод стоил $185 миллионов. Затем его стоимость увеличилась почти до $300 миллионов. При этом завод все равно не работает.

Когда начались пусконаладочные работы, выяснилось, что содержание меди в золотой руде гораздо больше, чем по проекту. В итоге получилось, что лишь из трети руды получается сплав Доре, остальное – медь.

«Сейчас мы ищем технологию, чтобы довести цикл до конца. Целый институт Академии наук над этим работает. Что касается стоимости строительства завода, то она еще не подтверждена. Мы настаиваем на международном аудите. Только после него будем утверждать сумму», - заявил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.