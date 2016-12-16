МВФ: В 2016 году ВВП Кыргызстана вырастет на 2,6 процента

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2016 года ВВП Кыргызстана вырастет на 2,6 процента. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя МВФ Чжан Тао.

По его словам, в то время как давление на экономику становится более умеренным, краткосрочные перспективы остаются сложными. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и слабый внутренний спрос ограничивают перспективы экономического роста. Факторы уязвимости долговой ситуации и финансового сектора остаются повышенными.

На этом фоне следование осмотрительной макроэкономической политике и неуклонное проведение структурных реформ имеют решающее значение для восстановления буферных резервов и повышения устойчивости экономики.

Инфляция в 2016 году останется в районе 0,8 процента. В 2017-2018 годах показатель вырастет на 5,2 процента.

Уровень государственного долга по отношению к ВВП будет колебаться от 62,1 процента в 2016-м до 60,3 процента – в 2021-м. Самое больше соотношение ожидается в 2018-м – 65,5 процента.