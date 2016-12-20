В парламенте Кыргызстана предлагают увеличить налоги для золотодобытчиков

Депутат парламента Кыргызстана Акылбек Жапаров считает, что все, кто добывают золото, должны платить налогов не меньше, чем «Кумтор Голд Компани». Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, сейчас много говорят о том, что «Кумтор» слишком мало платит налогов. Но остальные золотодобывающие компании платят еще меньше. В пример депутат привел разработку второго по запасам золота месторождения Джеруй.

«Джеруй планируют запустить в следующем году. При этом, по оценкам экспертов, они будут платить лишь 3-3,5 процента от оборота средств. Я считаю это несправедливым», - отметил Акылбек Жапаров.

Он считает, что все золотодобывающие компании должны платить налогов не меньше «Кумтора». «Либо это может быть 14 процентов от оборота. Если же оборот больше, то компания может выбрать налогообложение согласно Налоговому кодексу», - отметил Акылбек Жапаров.

Депутаты планируют вернуться к рассмотрению вопроса в 2017 году.