Новый Налоговый кодекс ставит горнорудную отрасль Кыргызстана под удар

В Налоговый кодекс Кыргызстана хотят внести поправки, которые негативно отразятся на горнорудной отрасли. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил заместитель исполнительного совета МДС КР Данияр Медеров.

По его словам, в настоящее время обсуждается концепция фискальной политики на 2017-2040 годы. «Сначала нужно принять концепцию, а на ее основе разрабатывать Налоговый кодекс. Мы не хотим, чтобы телега оказалась впереди лошади», - сказал Данияр Медеров.

Он добавил, что в новом кодексе не нашли отражения вопросы недропользования. Наоборот, условия ухудшаются, так как хотят ввести пошлину на экспорт. Горнорудная отрасль попадет под удар.