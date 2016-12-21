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Из-за аварии на Токтогульской ГЭС не вырабатывается более 43 миллионов киловатт-часов

21/12/16 13:28, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На Токтогульской ГЭС повреждена маслонаполненная кабельная линия высокого давления напряжением 500 кВ второй нити блочного трансформатора и гидроагрегата №2. Об этом ИА «24.kg» сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

 

По его словам, из-за остановки второй турбины с 15 декабря не вырабатывается электроэнергия в объеме 43,2 миллиона киловатт-час. В результате аварии изменился водно-энергетический режим всех действующих ГЭС.

 

«Руководство Энергохолдинга и ОАО «Электрические станции» скрывает факт крупной аварии от общественности. Чиновники тайно пригласили специалистов российских кабельных заводов, и они находятся на месте аварии», - сказал Расул Умбеталиев.  

 

В 2015 году на ГЭС вышла из строя эта же линия.

 

  • 23 декабря 2015 года на блочном трансформаторе №2 произошло возгорание концевой муфты кабельной линии КЛ2-500 с повреждением фазы «С». Остановлен гидроагрегат №2 мощностью 300 МВт.
  • 28 декабря 2015 года из-за повреждения кабельной линии КЛ3-500 вышел из строя блочный трансформатор №3. Остановлен гидроагрегат №3 мощностью 300 МВт.
  • 14 января 2016 года после замены концевой муфты кабельной линии КЛ2-500 гидроагрегат №2 запущен. Гидроагрегат №3 введен в действие только весной 2016 года благодаря российским специалистам кабельного завода.

 

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42059/

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