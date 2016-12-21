Из-за аварии на Токтогульской ГЭС не вырабатывается более 43 миллионов киловатт-часов

На Токтогульской ГЭС повреждена маслонаполненная кабельная линия высокого давления напряжением 500 кВ второй нити блочного трансформатора и гидроагрегата №2. Об этом ИА «24.kg» сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, из-за остановки второй турбины с 15 декабря не вырабатывается электроэнергия в объеме 43,2 миллиона киловатт-час. В результате аварии изменился водно-энергетический режим всех действующих ГЭС.

«Руководство Энергохолдинга и ОАО «Электрические станции» скрывает факт крупной аварии от общественности. Чиновники тайно пригласили специалистов российских кабельных заводов, и они находятся на месте аварии», - сказал Расул Умбеталиев.

В 2015 году на ГЭС вышла из строя эта же линия.