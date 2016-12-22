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Минтранс Кыргызстана практически завалил планы по развитию гражданской авиации

22/12/16 11:14, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За 2016 год Министерство транспорта и дорог выполнило 6 из 61 мероприятия по развитию гражданской авиации. В этом сегодня на заседании правительства признался глава ведомства Жамшитбек Калилов.

 

По его словам, сегодня в гражданской авиации много проблем. ИКАО для выхода кыргызских авиакомпаний из черного списка рекомендует для начала обновить материально-техническую базу Агентства гражданской авиации. Не хватает квалифицированных кадров. Для решения проблем нужны деньги, которых у гражданской авиации нет.

 

«Через авиацию Кыргызстана в 2016 году в бюджет поступило 1,3 миллиарда сомов. Было бы хорошо, если бы эти деньги пошли на развитие отрасли», - отметил Жамшитбек Калилов.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42124/

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