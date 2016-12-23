Минтранс: Гражданская авиация развивается, несмотря на проблемы с финансами

Мероприятия по развитию гражданской авиации выполняются, несмотря на проблемы с финансами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

Накануне на заседании правительства стало известно, что из 61 запланированного мероприятия программы развития исполнили только 6. В Минтрансе уточнили, что из запланированных на 2016 год пяти мероприятий полностью исполнено одно. По остальным работают.

Сама программа по развитию гражданской авиации содержит восемь приоритетных направлений. Среди них:

повышение уровня безопасности полетов отечественных авиаперевозчиков;

совершенствование систем госуправления, кадрового обеспечения и обслуживания воздушного движения;

создание современного центра технического обслуживания;

развитие инфраструктуры аэропортов, сверхлегкой и легкой авиации Кыргызстана;

расширение географии полетов.

Программа рассчитана на пять лет. При этом большинство мероприятий (30) запланировано на 2016-2020 годы. Кроме того, на постоянной основе будут осуществляться еще 14.

«На сегодня на 2016-2020 год запланировано 56 мероприятий. Из них полностью выполнено 15, частично и работа продолжается – 17, в процессе реализации – 17. Еще восемь мероприятий будет реализовано в последующие годы», - прокомментировали в Минтрансе.

В ведомстве сообщили, что четыре мероприятия не выполнены из-за отсутствия денег. Их планировалось потратить на предоставление дополнительных людских и финансовых ресурсов, улучшение материально-технического обеспечения инспекторского состава и персонала, а также увеличение штатной численности и заработной платы инспекторов Агентства гражданской авиации.

В Минтрансе отмечают, что первые итоги работы уже есть. За пять лет на 31 процент выросло число выполняемых рейсов, а число пассажиров превысило 3 миллиона.