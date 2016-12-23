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На фабрике месторождения Иштамберды выплавят первое золото

23/12/16 19:40, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На обогатительной фабрике месторождения Иштамберды выплавят первое золото. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

 

По его словам, выплавка запланирована на завтра, 24 декабря.

 

Месторождение золота Иштамберды расположено на территории Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Лицензией на разработку месторождения владеет ОсОО «ФулГолдМайнинг»

 

Производственная мощность предприятия составляет 300 тысяч тонн руды в год.

 

В 2013-2015 годах предприятие не работало. В 2016-м добыча руды составила 116,77 тысячи тонн со средним содержанием золота 4,56 граммов на тонну, переработано 126,593 тысячи тонн руды со средним содержанием золота 2,38 г/т.

 

Обогатительная фабрика принята в эксплуатацию в 2011 году. В 2014-м компания вела работы по внедрению новой технологии переработки руды. Это связано с тем, что обогатительная фабрика не дала ожидаемых результатов по технологическому извлечению золота. Принято решение изменить метод переработки руды, в том числе предусмотреть вторичную переработку отходов хвостохранилища. В этом году произведена реконструкция обогатительной фабрики.

 

Следует отметить, что из-за нехватки электроэнергии работа обогатительной фабрики в зимний период приостанавливается.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42272/

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