Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году

Российско-Кыргызский фонд развития планирует открыть в Кыргызстане двадцать заводов и фабрик. ИА «24.kg» решило выяснить, благодаря чему будут оживлять экономику страны.

На 2017 год запланирована модернизация птицефабрики по производству яиц в селе Ленинском. Ожидается запуск трех новых цехов, приобретение оборудования, строительство складов.

Общая стоимость проекта - $3 миллиона 596,6 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $2 миллиона 766,5 тысячи (77 процентов), вклад инициатора – $830,1 тысячи (23 процента).

В будущем году планируют строить фабрику по производству трикотажных тканей. Будет создано 123 новых места, увеличатся отчисления по налогам на $119 тысяч 346 в год.

Общая стоимость проекта - $9 миллионов 782,2 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $7 миллионов 544,6 тысячи (77 процентов), вклад инициатора – $2 миллиона 237,6 тысячи (23 процента).

В этом году началась, а в 2017-м продолжится реконструкция аэропорта «Иссык-Куль» в Тамчи. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры нет возможности обслуживать растущий пассажиропоток.

Общая стоимость проекта - $38 миллионов 304 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $12 миллионов 404 тысячи (32 процента), вклад – $25,9 миллиона (68 процентов).

В Чуйской области создадут производство консервированных фруктов и овощей. Сырье семи видов будут закупать у фермеров Иссык-Кульской, Ошской областей и пригородов Бишкека. Проект обеспечит доход 437 семьям к 2020 году.

Общая стоимость проекта - $5 миллионов 532,8 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $3 миллиона 909,4 тысячи (71 процент), вклад инициатора – $1 миллион 623,3 тысячи (29 процентов).

ГП «Кыргызаэронавигация» получило деньги на покупку и модернизацию аэронавигационного и метрологического оборудования. Это повысит безопасность полетов в регионе и положительно скажется на международной репутации страны, приведет к увеличению транзитных рейсов международных авиакомпаний.

Кредит от РКФР составил $3,2 миллиона.

Ожидается, что в столице появится пятизвездочный отель «Орион Бишкек».

Общая стоимость проекта - $6 миллионов 223,7 тысячи, в том числе вклад ЕБРР - $2 миллиона (32 процента), РКФР – $2 миллиона (32 процента), инициатора – $2 миллиона 223,7 тысячи (36 процентов).

В 2017-2018 годах запустят производство макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, сахарного печенья, комбикормов. Рабочие места получат 45 человек. В результате снизится зависимость от импорта мучных изделий.

Общая стоимость проекта - $13 миллионов 769,9 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $5 миллионов 505,6 тысячи (40 процентов), вклад инициатора – $8 миллионов 264,3 тысячи (60 процентов).

Появится и завод по производству арматуры горячего проката производственной мощностью 150 тысяч тонн в год.

Общая стоимость проекта - $7 миллионов 450,6 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $3,5 миллиона (47 процентов), инициатора – $3 миллиона 950,6 тысячи (53 процента).

В Оше расширят кирпичный и гравийно-сортировочный заводы. Рабочие места получат 126 человек.

Общая стоимость проекта - $1 миллион 618,1 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $1 миллион 218,6 тысячи (75 процентов), вклад инициатора – $399 тысяч 475 (25 процентов).

В селе Беш-Кунгее Чуйской области расширят завод по производству теплоизоляционных материалов (пенопласта).

Общая стоимость проекта - $1 миллион 670,2 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $1 миллион 100 тысяч (66 процентов), вклад инициатора – $570,2 тысячи (34 процента).

В Таш-Кумыре построят завод по производству металлургического кремния мощностью 5 тысяч тонн в год. В случае успешной реализации проекта ожидается приток иностранных инвестиций до $5 миллионов.

Общая стоимость проекта - $4 миллиона 451,1 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $2 миллиона 150 тысяч (55 процентов), РСК Банка - $388 тысяч (9 процентов), инициатора – $1 миллион 913,1 тысячи (36 процентов).

В начале 2017-го выделят деньги на строительство горнолыжной базы в Ак-Тюзе. Ее запуск позволит увеличить приток туристов в КР.

Общая стоимость проекта - $2 миллиона, в том числе финансирование РКФР – $1,4 миллиона (70 процентов), вклад инициатора – $607 тысяч (30 процентов).

Открыто финансирование строительства торгового комплекса в Бишкеке, включая гипермаркет.

Общая стоимость проекта - $5 миллионов 773,5 тысячи, в том числе финансирование РКФР – $2,5 миллиона (43 процента), софинансирование ЕБРР, вклад местных банков – $700 тысяч (12 процентов), инициатора – $2 миллиона 573,5 тысячи (45 процентов).

Кроме того, фонд выделит средства на восстановление сахарных заводов «Каинды-кант» и «Кошой» и еще нескольких предприятий.

Отметим, в 2016-м не открыли ни одного крупного предприятия. В этом признался президент КР Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции. Но он надеется, что ситуация изменится в 2017 году.