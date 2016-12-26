В Кыргызстане на месторождении Иштамберды получили первое золото

Первый сплав Доре выплавили на золоторудном месторождении Иштамберды в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Об этом сообщил Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

Месторождение эксплуатирует ОсОО «Фул Голд Майнинг». Обогатительная фабрика начала работать в 2011 году. Однако ранее она не дала ожидаемых результатов по технологическому извлечению золота, и в 2014 году компания стала внедрять новую технологию переработки руды.

В 2016-м обогатительную фабрику реконструировали. Сданы в эксплуатацию участки фильтрации, выщелачивания, электролиза и десорбции. После реконструкции промышленные испытания показали, что извлечение золота достигло 85 процентов.

«24 декабря на Иштамберды впервые получили сплав Доре, или продукт 80-процентной готовности. В сплаве Доре можно наглядно увидеть золото, а в концентрате, который мы получали раньше, золота не видно», - отметил главный инженер компании Сулейман Кошалиев.