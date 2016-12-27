Акылбек Жапаров: Для защиты бизнеса все пожелания президента должны воплотить в законы

«Для защиты бизнеса все пожелания президента Кыргызстана должны воплотиться в законы», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Акылбек Жапаров.

Он напомнил, что Алмазбек Атамбаев во время визита в Индию неоднократно заявлял о поддержке предпринимателей. Речь о том, что с 1 января 2017 года сократится перечень организаций, которые смогут проверять бизнес.

«Считаю, надо внести в начале следующего года пакет законопроектов, которые позволяют вести проверки только налоговой службе. Право возбуждать уголовное дело после таких проверок надо отдать Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями», - отметил Акылбек Жапаров.

Он напомнил, что нужно активно внедрять принцип «Единого окна» по всей стране на базе Министерства юстиции.

«Люди должны перестать бегать за справками. Должны бегать электронные данные. Граждане должны в любой точке страны иметь возможность в одном месте получить все данные», - предложил парламентарий.