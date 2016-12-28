«РусГидро» пока не согласилось на аудит Верхненарынского каскада ГЭС

Энергетики Кыргызстана и России пока не смогли прийти к консенсусу по вопросу аудита строительства Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители КР.

Стороны единодушно выступают за то, чтобы в прессе было меньше полемики относительно каскада ГЭС: это мешает переговорам.

Речь о возмещении $37 миллионов, на чем настаивает «РусГидро». Российская компания намерена взыскать деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть их, но настаивает на проведении независимого аудита.

Представители ПАО «РусГидро» пока не согласились на предложение Национального энергохолдинга Кыргызстана провести независимый аудит. Стороны намерены провести переговоры после 10 января.

Первый раунд переговоров состоялся в Москве 23 декабря. Изначально «Национальная энергетическая холдинговая компания» с недоумением восприняла заявление руководства ПАО «РусГидро» о возможном обращении в международный арбитраж. Холдинг призвал коллег воздержаться от комментариев.