В Кыргызстане предприятие «Кумтор» получило все разрешения для работы в 2017 году

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Предприятию «Кумтор» выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила «Центерра Голд Инк.»
Как отмечается, разрешительные документы действительны в течение всего года.
Кумтор получил заключение экспертизы промышленной безопасности и охраны недр от Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР на специальный проект разработки центрального карьера и участка Сары-Тор.
Предприятие также получило экологическую экспертизу на 2017 год от Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Кроме того, агентство выдало разрешение на предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ и выбросы на руднике.
Компания отмечает, что «Кумтор» регулярно производит сброс очищенных стоков с хвостохранилища с наступлением весны, а должен будет обратиться за разрешением на осуществление сбросов и рассчитывает получить их в обычном рабочем порядке весной.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/42608/