В Кыргызстане подорожала регистрация автомобилей

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Сегодня вступает в силу распоряжение «Об утверждении тарифной сетки оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год». Об этом сообщила Государственная регистрационная служба.
Стоимость регистрации вырастет на пять процентов. При этом в ГРС отмечают, что цены на регистрацию автомобилей будут только расти. Таково требование Евразийского экономического союза. В будущем ставки на регистрацию авто в Кыргызстане и других странах ЕАЭС должны уравняться.
«Через несколько лет будет невыгодно приобретать автомобиль за рубежом. Дешевле покупать на территории ЕАЭС», - отмечают в ГРС.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/42699/