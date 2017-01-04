В Кыргызстане подорожала регистрация автомобилей

Сегодня вступает в силу распоряжение «Об утверждении тарифной сетки оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год». Об этом сообщила Государственная регистрационная служба.

Стоимость регистрации вырастет на пять процентов. При этом в ГРС отмечают, что цены на регистрацию автомобилей будут только расти. Таково требование Евразийского экономического союза. В будущем ставки на регистрацию авто в Кыргызстане и других странах ЕАЭС должны уравняться.

«Через несколько лет будет невыгодно приобретать автомобиль за рубежом. Дешевле покупать на территории ЕАЭС», - отмечают в ГРС.