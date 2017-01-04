В январе кубометр природного газа для населения будет стоить 14,48 сома

Для населения Кыргызстана на январь установили тариф на природный газ в 14,48 сома за кубометр. Об этом сообщила пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Промышленные предприятия, коммерческие структуры и бюджетные организации с учетом НДС и НсП будут платить по 17,75 сома за кубометр, без учета НсП - 17,59 сома.

Тариф рассчитан по официальному курсу доллара на 31 декабря, который составил 69,23 сома.

В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса «Газпром Кыргызстан» обязан ежемесячно пересчитывать тариф по официальному курсу доллара.

В декабре тариф для населения составлял 14,47 сома за кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций - 17,74 сома.