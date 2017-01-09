«Кыргызалтын»: Никто не собирается разрушать заповедник Саймалуу–Таш

В ОАО «Кыргызалтын» заявили, что не собираются для перезапуска месторождения Макмал разрушать заповедник Саймалуу-Таш.

В 2017 году иссякнут запасы золоторудного месторождения, обеспечивающие работу комбината «Макмал» в Джалал-Абадской области. Чтобы комбинат работал, «Кыргызалтын» ищет инвестора.

Есть и еще одна проблема: больше четырех лет «Кыргызалтын» ждет разрешения правительства на проведение разведки на месторождении Кылдоо. По прогнозам, там около 5 тонн золота. Разрешение на разведку месторождения является важным пунктом для будущих инвесторов.

В этом году в правительстве впервые заговорили о возможной трансформации. Однако загвоздка в том, что участок Кылдоо относится к заповеднику Саймалуу-Таш. Национальное законодательство запрещает хозяйственную деятельность на территории историко-культурных памятников. Правительство решило вывести Кылдоо из территории национального парка Саймалуу-Таш.

После того как информация стала известна общественности, против трансформации земель выступили гражданские активисты и археологи.

Однако в «Кыргызалтыне» считают их опасения напрасными. Прежде чем предлагать трансформацию, территорию исследовала Академия наук.

«По ее заключению ближайший памятник археологии (петроглифы) находится в восьми километрах к северо-западу от месторождения Кылдоо. Это большое расстояние. Поэтому разведка и разработка месторождения не могут негативно отразиться на исторических памятниках и сохранности национального природного парка Саймалуу-Таш», - отмечают в «Кыргызалтыне».

На сегодня на комбинате «Макмалзолото» работают более 1,1 тысячи сотрудников. Бюджет Тогуз-Тороуского района практически формируется за счет отчислений предприятия. Регион труднодоступный, минимально дотационный из-за отчислений комбината.

«В случае предоставления «Кыргызалтыну» прав на разработку Кылдоо увеличатся поступления в республиканский и местный бюджеты в виде налогов, социальных, таможенных платежей и иных отчислений», - заключили в ОАО.