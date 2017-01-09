В Кыргызстане предлагают ввести пошлину на вывоз золотого концентрата

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Министерство экономики Кыргызстана предлагает ввести экспортные пошлины на золотосодержащие руду и концентрат. Размер ставок межведомственная комиссия пока не озвучила. Об этом сообщили в ведомстве.
Ряд экспертов и руководителей госведомств предлагают и вовсе запретить горнодобывающим компаниям вывозить за рубеж руду и концентрат, разрешив их переработку только внутри страны.
Предприятия вывозят за границу содержащие драгоценные металлы руду и концентрат из-за недостаточности мощностей их переработки на территории Кыргызстана, отмечает Минэкономики. Ранее в парламенте неоднократно поднимали вопрос вывоза золотого концентрата с месторождений в Чон-Алае, Чаткале, Ала-Буке и Чуйской области за рубеж.
Полпред правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов в ходе рабочей поездки по области возмутился фактом, что ОсОО «Алтынкен», разрабатывающее золотоносный рудник Талдыбулак Левобережный, не использует свою фабрику для извлечения золота, а ежегодно вывозит около трех тысяч тонн концентрата в Китай.
По словам председателя правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбека Дуйшеева, технология обогащения полезных ископаемых очень дорогая.
В 2011 году стало известно о вывозе с разрешения местных властей золотого концентрата компанией «Кайди» - с месторождения в Чон-Алайском районе в Китай. Недовольные этим местные жители захватили несколько грузовых автомобилей с дорогим товаром.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/42878/