Рушишь бизнес? В ЖК предлагают ужесточить наказание силовиков за ущерб

Депутат парламента Акылбек Жапаров инициировал поправки в Уголовный кодекс КР, они вынесены на общественное обсуждение.

Проект закона усиливает ответственность должностных лиц правоохранительных органов, органов прокуратуры и национальной безопасности за совершение действий, повлекших необоснованное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности.

По данным нардепа, нередко возбуждаются уголовные дела без достаточных на это оснований. «Расследование их тянется месяцами, а затем прекращается. За это время предприниматели зачастую терпят колоссальные убытки, бизнес-процессы разрушаются, наносится материальный ущерб и ущерб деловой репутации», - говорится в справке-обосновании.

«Многие инвесторы самой главной проблемой в процессе инвестирования называют непредсказуемость действий госорганов. Угроза возбуждения уголовных дел и преследование со стороны следственных органов являются актуальными и распространенными в настоящее время. Зачастую механизм возбуждения уголовных дел может быть использован в процессе раздела сферы бизнеса и борьбе за ресурсы. Многие пострадавшие боятся огласки и еще большего давления со стороны органов. Такая практика наихудшим образом влияет на развитие экономических процессов, снижает эффективность проводимых реформ в сфере экономической деятельности», - отмечает инициатор законопроекта.

Депутат уверен: «Принятие закона позволит обеспечить условия не только для исключения возможности давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования, но и для создания благоприятного делового климата».

Поправками, в частности, предлагается: за умышленное незаконное возбуждение следователем, прокурором уголовного дела при отсутствии признаков преступления, а также поводов и достаточных оснований, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет, если причинен значительный ущерб.

Если предпринимательская деятельность прекращена либо причинен крупный ущерб, то наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Значительный ущерб устанавливается до 1 миллиона сомов, а крупный - более 1 миллиона.

Отмечается, что аналогичный проект закона принят в России.