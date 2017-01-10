Первые грузовики из Кыргызстана отправились по маршруту Бишкек – Кашкар - Урумчи

Из Кыргызстана в Китай отправилась первая колонна грузовых автомобилей по маршруту Бишкек – Кашкар - Урумчи. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог КР.

Пилотная колонна из восьми автомобилей за четыре дня доберется до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР и вернется в Кыргызстан. Вопрос об открытии международных грузовых маршрутов Бишкек – Кашкар - Урумчи и Ош – Кашкар - Урумчи решен во время переговоров между транспортными делегациями Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 17 ноября 2016 года.

Китайская сторона для беспрепятственного проезда транспорта и соблюдения норм законодательства передала кыргызской стороне китайский стандарт весогабаритных норм, правила дорожного движения, перевозки грузов автомобильным транспортом и другие нормативно-правовые документы, необходимые при осуществлении перевозок в КНР.

В Министерстве транспорта и дорог напомнили, что после теракта 30 августа 2016 года Посольство КНР в Бишкеке временно приостановило выдачу виз. После неоднократных встреч и переговоров оно с 29 ноября 2016 года начало работать в ограниченном режиме, установив квоту на прием документов. На сегодня она составляет 75 человек в неделю.