«Джунда» не сможет экспортировать ГСМ из беспошлинной российской нефти

Китайский нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Кара-Балте получит беспошлинную российскую нефть только при условии выработки топлива для внутреннего пользования. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

Он рассказал, что республика договорилась с Россией о беспошлинных поставках не только топлива, но и сырой нефти. Соглашение ратифицировали. Сейчас пересматривается топливный баланс.

«Мы ведем переговоры с руководством НПЗ «Джунда». Они должны четко сказать, сколько им нужно нефти. Вопрос в том, что они получат беспошлинную нефть из России только при условии, что произведут из нее ГСМ для Кыргызстана. Если они хотят экспортировать их, то могут закупать сырье на общих основаниях, с уплатой положенных налогов и пошлин», - отметил Олег Панкратов.

Изначально при строительстве завода «Джунда» кыргызские власти обещали китайским инвесторам решить вопрос с поставками нефти. Однако соглашение, по которому сейчас пересматривается топливный баланс, подписано лишь в июне 2016 года, во время визита в Кыргызстан премьер-министра России Дмитрия Медведева. НПЗ с момента открытия работает в лучшем случае на треть мощности.