Правительство Кыргызстана плохо защищает инвесторов и бизнесменов

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Депутаты Жогорку Кенеша признали работу правительства по привлечению и защите инвестиций, развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний рынок неудовлетворительной. Решение приняли сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.
Депутаты отметили, что вопрос они смогли рассмотреть лишь с седьмой попытки. Правительство должно было отчитаться еще до 1 сентября 2016 года.
Также парламентарии остались недовольны ответами главного докладчика по вопросу - вице-премьер-министра Олега Панкратова.
«Если бы я был в оппозиции, то ставил бы вопрос серьезно. Но наша фракция входит в коалицию большинства, поэтому я прошу принять замечания депутатов к сведению и устранить недостатки», - заявил Акылбек Жапаров.
Депутаты дали правительству время исправиться и подготовить все необходимые отчеты и документы до 15 мая.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/42934/