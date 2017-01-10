Правительство Кыргызстана плохо защищает инвесторов и бизнесменов

Депутаты Жогорку Кенеша признали работу правительства по привлечению и защите инвестиций, развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний рынок неудовлетворительной. Решение приняли сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты отметили, что вопрос они смогли рассмотреть лишь с седьмой попытки. Правительство должно было отчитаться еще до 1 сентября 2016 года.

Также парламентарии остались недовольны ответами главного докладчика по вопросу - вице-премьер-министра Олега Панкратова.

«Если бы я был в оппозиции, то ставил бы вопрос серьезно. Но наша фракция входит в коалицию большинства, поэтому я прошу принять замечания депутатов к сведению и устранить недостатки», - заявил Акылбек Жапаров.

Депутаты дали правительству время исправиться и подготовить все необходимые отчеты и документы до 15 мая.