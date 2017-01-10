Китайцев не интересуют простаивающие заводы Кыргызстана, они хотят строить новые

Вместо запуска 42 простаивающих заводов китайцы хотят построить новые на пустующих территориях промышленных зон. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров рассказал, что китайские бизнесмены интересовались 42 простаивающими предприятиями Кыргызстана. В частности, речь шла о включении Кыргызстана в программу КНР по переносу избыточных производств.

Однако на сегодня вопрос не решен. Минэкономики все еще ищет инвесторов для простаивающих заводов. Китайские же бизнесмены попросили выделить им пустующие территории промзон для строительства предприятий. Правительство изучает вопрос.