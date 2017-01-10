Назми Бадалов: Депутатов горкенеша Кара-Балты не пригласили на первую сессию совета

«Депутатов городского кенеша Кара-Балты не пригласили на первую сессию совета», - заявил ИА «24.kg» лидер партии «Элдик–Народная» Назми Бадалов.

Он отметил, что нельзя обвинять депутатов фракций СДПК, «Республика – Ата Журт» и «Элдик-Народная» в срыве первой сессии Кара-Балтинского городского кенеша. Новых депутатов просто не предупредили о предстоящем заседании.

«По закону о местном самоуправлении собирать новый созыв депутатов на первую сессию должен спикер прежнего созыва. Вместо этого ее почему-то организовывала местная избирательная комиссия. Но это не входит в ее полномочия. К тому же депутатов должны были оповестить соответствующим образом. В законе прописано, что должно быть сообщение в СМИ за три дня до сессии. Это делается для того, чтобы не только депутаты могли подготовиться, но и жители могли присутствовать на сессии. В Кара-Балте такая возможность есть. Здесь выходят три газеты - две частные и государственная. Но сообщений в них не было», - рассказал Назми Бадалов.

Он поведал, что депутатам звонили или присылали СМС неизвестные люди и приглашали на сессию. Однако вновь избранные парламентарии даже не могли понять, кто это и куда им идти.

Назми Бадалов отметил, что депутаты неоднократно обращались к прежнему спикеру Таалайбеку Суюмбаеву и аппарату городского кенеша с просьбой соблюдать закон и оповестить всех соответствующим образом. Но этого до сих пор не сделали.

«В Кара-Балтинском горкенеше есть коалиция большинства. В нее входят 18 депутатов. Мы объединились, потому что у нас общие идеи. Коалиция должна заявить о своем создании на первой сессии. Но ее никак не соберут так, как того требует закон», - отметил лидер партии «Элдик-Народная».

Он рассказал, что отсутствовавшие депутаты лишь выступают за то, чтобы решения принимались на основании закона, а не исходя лишь из личных амбиций.