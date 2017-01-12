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Жители Нарынской области остались без угля из-за местных чиновников

12/01/17 12:39, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Нарынская область полностью обеспечена углям, но жители по какой-то причине его не получают. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

 

В ведомстве уверяют, что проблемы с обеспечением населения топливом не было. Добыча идет в обычном режиме, на разрезах угля достаточно. Доставлять его жителям должны местные власти, так как ГКПЭН отвечает только за добычу топлива.

 

В среднем уголь в Нарынской области продают по 2,3-3,5 тысячи сомов за тонну. Всего на складах 796 тонн топлива. В настоящее время его можно купить в 50 точках реализации из 68.

 

 

Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов для комментариев недоступен.

 

Накануне депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова подняла на заседании парламента вопрос отсутствия угля в Нарынской области.

 

По информации спикера Чыныбая Турсунбекова, 17 машин с топливом уже выехали в регион.

 

Сегодня депутаты намерены заслушать информацию чиновников, в связи с чем возникла проблема обеспечения углем Нарынской области.

 

 

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43062/

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