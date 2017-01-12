Агентство Кыргызстана по защите депозитов закупит коллекционные монеты

Агентство по защите депозитов (АЗП) заинтересовалось овальными монетами и собирается купить 10 коллекционных монет Национального банка. Объявление об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Ведомство собирается приобрести монеты «Легковооруженный воин Кыргызского каганата / Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери» и «Рябчик Эдуарда (цветок Айгуль)» методом прямого заключения договора. Обе монеты серебряные и выпущены в обращение в конце декабря 2016 года.

АЗП собирается купить пять монет «Легковооруженный воин Кыргызского каганата» по 2,8 тысячи сомов каждая и пять монет «Рябчик Эдуарда (цветок Айгуль)» по 2,4 тысячи сомов. Всего на оба лота заложили 28 тысяч сомов из собственных средств агентства.