Сотрудники алюминиевого завода в Кыргызстане год не видели зарплаты

Сотрудники строящегося казахстанской компанией «Авиньон» в городе Таш-Кумыре ферросплавного алюминиевого завода в течение года не могут получить зарплату. Об этом сообщил журналистам глава компании, строящей завод, Талант Исмаилов.

По его словам, компания в конце 2015 года приостановила финансирование и строительные работы. Она должна была выплатить зарплату сотрудникам охраны водозабора, который завод взял на себя для социального обеспечения. Около 30 человек ни сома не получили за 2016-й.

Исмаилов добавил, что строительство завода приостановлено из-за затягивания процесса подписания соглашения между Кыргызстаном и Казахстаном. Согласно межправительственному документу, строительство ферросплавного завода началось в июле 2014 года. Южнокорейская компания вложит в него инвестиции в 5 миллионов сомов.

Как сообщалось, ежегодно объем выпускаемой продукции будет составлять около 200 тысяч тонн.