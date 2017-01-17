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Правительству Кыргызстана советуют признать, что налоги повышают из-за нехватки денег

17/01/17 15:27, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил министру экономики Арзыбеку Кожошеву при повышении налогов честно признаваться, что это делается из-за отсутствия в бюджете денег. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

 

Депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс. По ним предлагается увеличить транспортный налог для автомобилей объемом свыше 3 литров.

 

В Минэкономики отмечают, что это так называемый налог на роскошь. Он коснется лишь 2,9 процента автовладельцев.

 

Депутаты критикуют законопроект.

 

«Не надо обосновывать повышение налога тем, что с 2009 года его не поднимали. Говорите честно: нет денег. У нас многие налоги не повышали последние семь лет. Если этой логике следовать, то можно тогда и другие налоги повышать», - отметил Дастан Бекешев.

 

 

Депутат Айсулуу Мамашева отметила, что правительству лучше заняться администрированием транспортного налога, а не повышать его. Она оценила недоимку по транспортному налогу в 30 процентов. Депутат уверена: если эту сумму удастся вернуть в бюджет, то и налог повышать не надо.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43380/

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