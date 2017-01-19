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Сбор налога на транспорт превысил плановые показатели

19/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сбор налога на транспорт превысил плановые показатели 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

 

По ее данным, в 2016 году для улучшения администрирования налога на транспорт правительство внедрило специальные наклейки на лобовое стекло машины, подтверждающие факт уплаты.

 

Как сообщается, в прошлом году налог оплатили за 737 тысяч 502 автотранспортных средства. Сумма поступлений составила 796,5 миллиона сомов, что на 94 миллиона больше плана.

 

По сравнению с 2015 годом темп рост составил 116 процентов (рост на 107 миллионов сомов) и превысил плановые показатели.

 

По данным Государственной регистрационной службы, на 1 января 2016 года всего по республике зарегистрировано 1 миллион 15 тысяч 352 автотранспортных средства, из них 96 тысяч 710 единиц (входящих в категорию государственных, принадлежащих льготникам, являющихся прицепами и полуприцепами) не облагаются налогом в соответствии с нормами Налогового кодекса КР.

 

Облагаются налогом 918 тысяч 642 единицы, из них более 180 тысяч 1940-1981 годов выпуска, из которых большинство автомашин ввиду эксплуатации более 35 лет подлежат утилизации и исключению из базы данных ГРС, говорится в сообщении.

 

Чтобы определить реальное количество эксплуатируемых транспортных средств, следует снять с учета те, которые не эксплуатируются. В результате разъяснительной работы среди владельцев движимого имущества 1 тысяча 40 собственников сняли с учета физически устаревшие и неэксплуатируемые авто, отмечает пресс-служба.

 

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43544/

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