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В Кыргызстане выберут лучшего экспортера

20/01/17 11:42, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В 2017 году в Кыргызстане проведут национальный конкурс «Лучший экспортер». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Отмечается, что постановление о конкурсе подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

 

Конкурс проведут для повышения экспортного потенциала республики, развития промышленного, туристического и аграрного комплексов, стимулирования развития конкурентоспособного и ориентированного на экспорт отечественного производства.

 

Основные задачи конкурса - информирование общественности, потенциальных торговых партнеров и инвесторов о лучших экспортерах Кыргызстана, пропаганда достижений отечественных производителей в освоении новых видов конкурентоспособной продукции.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43576/

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