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Олег Панкратов указал столичным чиновникам на проблемы Бишкека

25/01/17 12:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сегодня на коллегии мэрии указал столичным чиновникам на нерешенные проблемы Бишкека.

 

По его словам, в прошлом году не все удалось сделать. «Остались незавершенными многие жизненно важные проблемы, планы. Одной из главных проблем является нехватка рабочих мест и диспропорция между спросом и предложением рабочей силы. По разным оценкам, теневой, или нелегальный сектор экономики доходит до 40 процентов», - сказал Олег Панкратов.

 

«Из года в год идет неисполнение доходной части бюджета. Нужно это менять, принять безотлагательные меры, проанализировать работу на предмет эффективности использования имеющихся резервов. Да, во многом неисполнение было сопряжено с изменениями в Налоговом кодексе. Но нужно находить новые резервы, расширять налогооблагаемую базу. Над этим должны работать все, кто отвечает за данную сферу», - отметил вице-премьер.

 

«Следует выводить предприятия, работающие по серым схемам. Необходимо особое внимание уделить снижению недоимки, бороться с контрабандой, пересмотреть политику по управлению муниципальной собственностью. Показатели невысокие, нужно провести анализ», - добавил Олег Панкратов.

 

Он отметил, что 2016-й был трудным, но в целом во многих отраслях достигнуты положительные показатели. «Перед всеми стоит задача - не только закрепить достигнутые результаты в 2017-м, но и обеспечить позитивную динамику», - резюмировал вице-премьер.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43840/

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