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После критики Налоговый кодекс Кыргызстана пересмотрят

27/01/17 10:58, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Минэкономики Кыргызстана согласилось пересмотреть Налоговый кодекс страны после критики бизнесменов. Об этом заявили сегодня на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс».

 

Министр экономики Арзыбек Кожошев рассказал, что в Налоговом кодексе есть технические ошибки. В 2015 году создали рабочую группу, которая год работала над новой редакцией Налогового кодекса.

 

В Минэкономики отмечают, что представленный вариант Налогового кодекса не догма. Его будут пересматривать с учетом мнения общественности.

 

«Я несколько раз встречался с представителями бизнес-ассоциаций. Они высказали замечание об отсутствии АРВ по законопроекту. Есть полярные мнения по проекту. Мы 25 января решили создать группу по изучению новой редакции Налогового кодекса. В нее вошли 20 представителей бизнес-ассоциаций. Мы сделаем перезагрузку, будем работать по-новому с предпринимателями. Никто никуда не торопится. Нет установки, чтобы принять Налоговый кодекс в определенное время», - отметил Арзыбек Кожошев.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43974/

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