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Больше половины Налогового кодекса Кыргызстана изменили за восемь лет

27/01/17 11:04, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За восемь лет действующая редакция Налогового кодекса Кыргызстана изменилась более чем на 50 процентов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

 

По его словам, за последние годы в нынешнюю редакцию Налогового кодекса внесли более 670 изменений. Фактически больше половины документа перекроили. В законотворческой технологии принята норма, что в случае изменения более половины документа надо вводить новую редакцию.

 

«На основе концепции фискальной политики на 2015-2020 годы предусмотрено принятие нового Налогового кодекса. Мы собрали все изменения воедино. Но концепт документа остается прежним. Там нет новых видов налогов. Введены механизмы работы по товариществам и ассоциациям. Также не были представлены схемы работы по исламским принципам финансирования и правилам ЕАЭС», - рассказал Арзыбек Кожошев.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43975/

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