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Самые любимые места налоговиков – Чуйская область и Бишкек

27/01/17 11:30, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» депутаты и руководство ГНС выясняют, где больше всего любят работать налоговики. У каждой из сторон своя точка зрения.

 

Депутат Жунус уулу Алтынбек рассказал, что налоговики больше всего любят работать на постах на внешней границе ЕАЭС и рынке «Дордой». Парламентарий уверен, что это самые лакомые места из-за большого числа предпринимателей и иностранцев.

 

В Налоговой службе о предпочтениях сотрудников известно. Руководители ГНС рассказали, что большинство сотрудников хотят работать в Бишкеке и Чуйской области. Правда, связывают это отнюдь не с любовью к незаконному обогащению, а с тем, что семьи сотрудников живут именно в этом регионе.

 

Депутат Жунус уулу Алтынбек рассказал про знакомого, который привозит туристов в Кыргызстан. Каждый иностранец платит за визит не меньше $1,5 тысячи. А вот государству он платит налог по патенту лишь в 600 сомов.

 

В ГНС депутату ответили: пусть он посоветует другу платить большую сумму налога (10-15 тысяч), чтобы ему не было стыдно за страну.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43979/

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